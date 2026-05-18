Ayer, en una rápida y eficaz intervención, personal de la sección de investigación policial de la comisaría PNP Pisco, detuvo dentro de los términos de flagrancia delictiva, en el Parque de la Bandera a Steven Nicol Mercedes Céspedes Reyes de 30 años.

Intervención policial

El sujeto es investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de proposiciones con fines sexuales y exhibición de fotografías de carácter sexual, en agravio de una menor de 12 años.

Según las investigaciones, el implicado habría captado a la víctima mediante mensajes detectados entre la noche del sábado 16 de mayo y el domingo 17.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley correspondientes bajo la dirección jurídica de un fiscal penal.

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