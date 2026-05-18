Los taxistas agremiados a la Cámara de Empresas de Taxi de Arequipa (Serara) analizan sumarse el próximo 2 de junio a las protestas anunciadas por los gremios de transporte de carga pesada y buses interprovinciales, quienes acusan al Gobierno de incumplir el subsidio comprometido frente al incremento del precio de los combustibles.

La medida respondería a la falta de atención a un sector transporte que también afronta el impacto económico del alza sostenida del GLP.

Adolfo Paco, presidente de Setara, informó que hace más de un mes solicitaron formalmente ser incluidos en el subsidio de 4 soles por galón de combustible, el mismo beneficio que alcanzaría a los transportistas de carga pesada. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta oficial, lo que aumenta el malestar entre los más de cinco mil taxistas asociados.

“El Gobierno no cumple con lo que se había comprometido ni atiende el problema del transporte. Se adelantó que se iba a atender a la carga pesada y al transporte interprovincial, y hasta el momento no se ha dado, y menos a los taxistas”, declaró Paco, cuestionando la inacción del Ejecutivo frente a un problema que calificó de urgente.

Actualmente, el 80 % de los conductores que prestan el servicio de taxi en Arequipa utilizan Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyo precio volvió a experimentar un aumento durante el fin de semana y se ubica entre S/ 7.30 y S/ 8.00. A ello se suma la reciente escasez del combustible, que dejó a varios trabajadores sin poder operar con normalidad.

“Sigue elevado el GLP; ayer hubo escasez nuevamente y varios de los compañeros han tenido problemas para trabajar”, señaló.

Paco exhortó al Gobierno Central a asumir acciones inmediatas frente al aumento del costo de los combustibles, recordando que se trata de un fenómeno global que impacta directamente en la economía familiar de miles de conductores.

“Parece que hacen tiempo a que termine su gestión (José María Balcázar)”, afirmó.