Siete meses de prisión preventiva dictó la Corte Superior de Justicia contra Jhon Nelson Flores Arucutipa y Álvaro Joel Mamani Mamani, investigados por el presunto delito de contrabando agravado en Arequipa.

La medida fue dictada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del juez Alan Coque Cerpa, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia realizada el domingo 17 de mayo por varias horas.

De acuerdo con la investigación fiscal, ambos detenidos fueron intervenidos mientras trasladaban en un vehículo mercadería extranjera de presunto ingreso ilegal al país, cuyo valor superaría los 120 mil soles. La Fiscalía sustentó que en ambos detenidos existen suficientes indicios que los vincularían con este hecho ilícito.

Cabe precisar que la intervención policial se registró el 13 de mayo en los distritos de Uchumayo y Tiabaya, luego de una persecución que incluyó disparos al aire. Aunque durante la intervención se detuvo a 6 personas, incluyendo a una mujer, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva para los demás porque no estarían vinculados con el caso.

Según la información policial, los investigados habrían intentado escapar para evitar ser detenidos.

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