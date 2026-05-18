Mientras tanto, Melanye reiteró que únicamente busca continuar sus estudios universitarios sin miedo y con garantías para su seguridad personal. “No puede ser posible vivir con temor todos los días”, expresó durante la entrevista difundida en medios locales.

Temor constante

La preocupación y el temor marcaron las declaraciones de Melanye, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, quien denunció que desde enero solicita medidas de alejamiento contra un compañero investigado por presunto acoso. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no recibe una respuesta formal del juzgado correspondiente.

La joven sostuvo que la denuncia fue presentada el 14 de enero de 2026 tras varios episodios de presunto hostigamiento y persecución. Según explicó, aunque la relación sentimental terminó meses antes, el contacto continuó por coordinaciones académicas obligatorias. “Comenzaba a mandarme fotos íntimas y luego me seguía cuando salía del hospital”, declaró la estudiante.

Melanye afirmó que actualmente vive con temor constante debido a la posibilidad de reencontrarse con el denunciado dentro de la universidad. “No puedo salir tranquila ni ir sola a ningún lugar porque siento que puede aparecer”, manifestó entre lágrimas durante la entrevista.

Por su parte, el abogado Renzo Peña Colán cuestionó que hasta el momento el juzgado no haya emitido una resolución sobre las medidas de protección solicitadas. El letrado indicó que la estudiante permanece expuesta pese a haber solicitado formalmente el alejamiento desde enero pasado.

Otro aspecto que generó controversia fue la presunta reincorporación del investigado a las actividades universitarias dentro de la facultad de Medicina. Según la defensa, el joven habría sido visto utilizando nuevamente el uniforme blanco pese a haber permanecido recluido durante parte del ciclo académico. “Es físicamente imposible que haya rendido exámenes o completado matrículas en ese contexto”, afirmó Peña Colán.

La defensa legal también cuestionó el requerimiento de sobreseimiento planteado dentro de la investigación fiscal que afronta el denunciado. Según el abogado, no se habrían valorado adecuadamente mensajes, capturas y testimonios ofrecidos por la agraviada durante las diligencias.

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