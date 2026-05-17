La inseguridad volvió a quedar evidenciada en la provincia de Ica, luego que un delincuente robara una motocicleta eléctrica estacionada en el exterior de una vivienda de la urbanización Santa María.

Inseguridad en la zona

En las imágenes se observa que, cerca de las 8:00 de la mañana, un sujeto vestido completamente de negro y con una gorra que cubría parte de su rostro llega hasta la manzana C del sector. En cuestión de segundos, el individuo toma la unidad y, al no lograr encenderla, decide llevársela empujando sin que nadie pudiera detenerlo.

La víctima contó que había dejado la motocicleta en la fachada de su vivienda mientras ingresaba por unos momentos para recoger unos documentos. Sin embargo, ese breve descuido fue aprovechado por el facineroso, quien actuó con rapidez pese a los ladridos de los perros y a la presencia de una persona que realizaba ejercicios cerca del lugar.

Las autoridades policiales ya cuentan con los videos de seguridad que permitirían identificar al responsable del robo. El caso viene siendo investigado por la Policía Nacional, mientras vecinos de la urbanización Santa María expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona.

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