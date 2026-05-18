Las lluvias registradas en el país durante los primeros meses del año dejaron cerca de 4 mil viviendas inhabitables, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El escenario podría agravarse en los próximos meses debido al Fenómeno El Niño.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque enfrentarían lluvias entre rangos normales y superiores.

Especialistas recomiendan revisar techos antes de las lluvias

Ante este panorama, especialistas de Sodimac señalaron que muchos daños en viviendas pueden prevenirse si se realizan revisiones y reparaciones oportunas.

A través de la plataforma “Construye Bien”, difundieron cinco recomendaciones para proteger los techos y reducir el riesgo de filtraciones o deterioro estructural.

1. Revisar el estado general del techo

Especialistas recomiendan inspeccionar grietas, planchas sueltas, clavos oxidados y manchas de humedad.

En techos de concreto, las fisuras pequeñas pueden agrandarse con el ingreso de agua y provocar filtraciones en ambientes interiores.

2. Limpiar canaletas y desagües

Las canaletas obstruidas con hojas o residuos impiden el correcto drenaje del agua.

Esto genera acumulación y presión sobre la estructura del techo.

Por ello, limpiar desagües pluviales antes de la temporada de lluvias es una de las medidas preventivas más importantes.

3. Sellar grietas y juntas expuestas

Las uniones entre techo y muro, además de los bordes de tuberías, suelen convertirse en puntos de ingreso de agua.

Para evitar filtraciones, se recomienda utilizar selladores impermeables o masillas asfálticas sobre superficies limpias y secas.

4. Aplicar impermeabilizante en techos de concreto

Una pintura impermeabilizante ayuda a crear una barrera protectora contra la humedad.

Especialistas indican que debe aplicarse antes de las lluvias para prevenir filtraciones y prolongar la vida útil de la estructura.

5. Reforzar techos de calamina

En viviendas con calamina, se aconseja reemplazar clavos deteriorados por tornillos autorroscantes con arandelas de goma.

Esto ayuda a evitar desprendimientos por fuertes vientos y reduce filtraciones en los puntos de fijación.

Buscan promover prevención ante El Niño

Sodimac informó que, a través de “Construye Bien”, también impulsa talleres y capacitaciones orientadas a enseñar medidas de prevención y mejoramiento del hogar frente a lluvias intensas.

El objetivo es ayudar a las familias a identificar riesgos y reforzar sus viviendas antes de emergencias climáticas.