El sábado 16 de mayo, al promediar las 9:00 de la noche, en la avenida Victoria, en el sector de Balconcito, colapso la red de alcantarillado. Como consecuencia, el agua residual comenzó a salir por los buzones, generando indignación en la comunidad.

Afectación en la zona

Los vecinos se vieron obligados a utilizar escobas para evitar que sus casas queden inundadas por el desagüe. Personal de Semapach identificó que el vertimiento de residuos sólidos generó el atoro de la red.

De otro lado, en la primera entrada de Santa Rosa, en el distrito de Sunampe, las familias también enfrentaron una situación similar con el aniego de agua de alcantarillado, que quedó estancado en la vía principal del distrito, también en Santa Rosa y San Ignacio.

Los moradores solicitaron la presencia de Semapach para la limpieza y desinfección del área afectada.

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