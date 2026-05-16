El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisó ayer dos apelaciones que, tras su resolución, definirán el futuro del alcalde de El Tambo, Julio César Llallico. La primera responde a un pedido de vacancia por un presunto caso de nepotismo; la segunda, a una suspensión por 30 días debido al recordado caso del destrozo de la berma central y la —aparentemente irregular— donación de instrumentos musicales.

VACANCIA. Como se recuerda, en septiembre de 2025, el Concejo Municipal resolvió vacar a Llallico por presunto nepotismo, pues habría influido en la contratación de Luz Ramos Flores, esposa de su sobrino, en el 2023. El edil apeló la sanción, la cual fue revisada recién ayer por el pleno del JNE.

La defensa legal de Llallico denunció la falta de una notificación válida que garantizara su derecho a la defensa. Asimismo, que la sesión no fuera dirigida por el primer regidor, Iván Medina, y que se limitara el debate de sus alegatos. Finalmente, aseguró que no se acreditó el “interés directo” del alcalde en la cuestionada contratación.

“Si es que el primer regidor no dirigió esa sesión fue porque, simple y llanamente, era quien estaba haciendo la denuncia y no podía ser juez y parte; el que se haya apartado me parece lo más idóneo para que pueda darse la sesión de una forma objetiva e imparcial”, precisó al respecto el regidor José García en entrevista con Correo.

SUSPENSIÓN. Paralelamente, el JNE revisó la apelación contra la suspensión de la que Llallico salió bien librado en febrero de 2025, vinculada al destrozo de la berma central de la Av. Mariscal Castilla y a la donación irregular de instrumentos musicales.

La defensa del alcalde insistió en que no cometió una falta grave, argumentando que el RIC carece de validez ya que no se llegó a publicar íntegro en este diario. Al respecto, el regidor García tildó los argumentos de “leguleyadas”.

“Cuando les conviene aplican el RIC; cuando no, lo quieren ignorar. Lo cierto es que es un instrumento de gestión que ha estado vigente y sigue vigente”, precisó el concejal.

Tras la audiencia, el JNE dejó al voto los pedidos de suspensión y vacancia. Hasta el cierre de esta edición, no se ha comunicado cuándo darán a conocer su decisión, la cual podría cambiar el destino de El Tambo.