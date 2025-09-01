Con ocho votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Municipal de El Tambo declaró la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca, acusado de favorecer la contratación de la esposa de su sobrino. La autoridad anunció que apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Según el pedido presentado por el regidor Iván Medina Esquivel, Llallico habría influido en la contratación de Luz Esthefani Ramos Flores, esposa de su sobrino, quien ingresó en noviembre de 2023 como ingeniera en la Subgerencia de Obras – Oficina de Estudios y Proyectos. Su contrato fue renovado en cinco ocasiones hasta setiembre de 2024. Pese a la decisión del concejo, Llallico anunció que apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los regidores que votaron a favor de la vacancia fueron: Iván Jhoel Medina Esquivel, Anaisa Sofía Ventura Paitán, Alejandra Nicole Espejo Mendoza, Belmir Emilio Flores Poma, Marco Antonio Coz Herquinio, Daniel Guillermo Campos Acosta, Percy Gerardo Núñez Siguel y José Luis García Terrazos.

En contra votaron Jenny Marisol Andrés Livia, Gregoria Estela Auris Rojas y Luis Ricardo López Bastidas. A esta lista se suma el voto en contra del alcalde Julio César Llallico.