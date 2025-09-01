El Colegio de Psicólogos de Junín advirtió sobre la grave deficiencia en la presencia de profesionales de salud mental en instituciones educativas de la región. Pese a que existen leyes que disponen la incorporación de psicólogos en colegios, estas no se implementan por falta de presupuesto.

El decano, Julio Poma, identificó tres puntos críticos:

Falta de plazas por presupuesto insuficiente.

Sueldos bajos , entre S/ 1.000 y S/ 2.000, por debajo del promedio de otros profesionales.

, entre S/ 1.000 y S/ 2.000, por debajo del promedio de otros profesionales. Pésimas condiciones de trabajo, con plazas temporales e incluso financiadas por Apafas.

Según el especialista, la realidad es alarmante: en ciudades como Huancayo, un solo psicólogo llega a atender hasta 3.000 estudiantes, lo que genera estrés laboral e impide un seguimiento adecuado de cada caso. “El Estado tiene la política de implementar un psicólogo por institución educativa, pero a la fecha no se cumple por temas presupuestales”, remarcó.

Problemas más frecuentes

Poma precisó que, además de bullying y depresión, en los últimos años se han incrementado los casos de violencia familiar y sexual en el entorno escolar. “La violencia sexual aparece en todos los grupos, porque todos son factores de etapas de riesgo”, advirtió, resaltando la necesidad de una intervención temprana en la infancia y adolescencia.

De acuerdo con el portal SíseVe, durante 2024 se registraron 792 casos de violencia escolar en la región y en lo que va de 2025 ya se reportaron 55 casos adicionales.

Déficit estructural

Actualmente, Junín cuenta con cerca de 2.000 psicólogos colegiados y habilitados, aunque no existe un listado oficial de los que trabajan en instituciones educativas. “Sin salud mental no podemos hablar de desarrollo y avance humano. Lo ideal sería que haya un psicólogo por aula”, enfatizó Poma.

El Colegio de Psicólogos exhortó al Estado a destinar mayores recursos para cumplir la política de salud mental en colegios, garantizando condiciones laborales dignas y una atención adecuada para los estudiantes.