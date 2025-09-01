La presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván Muñico demandó que las líneas aéreas realicen 5 vuelos diarios ahora que el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, está en mejores condiciones de conectividad.

“Si se mejoró la pista del aeropuerto Francisco Carlé, era para tener hasta 5 vuelos diarios y no solo dos vuelos como en la actualidad”, exclamó. También cuestionó que pese a ser un vuelo de menor tiempo, cuesta -en ocasiones- lo mismo que a otros destinos nacionales.

“Buscaremos una reunión con las aerolíneas para que el uso de transporte aéreo sea accesible a la población, ya que acorta tiempo y es más seguro”, señaló.

Además, indicó que solo hayan vuelos por las mañanas, genera costos adicionales para personas que desean llegar a Junín y retornar el mismo día.

De otro lado, Fanny Galván demandó a los alcaldes provinciales y distritales, acceder al mecanismo de inversión de obras por impuestos, que permita reducir la brecha de infraestructura que existe en los distritos y provincias de la región Junín.

El 5 de setiembre, la Cámara de Comercio de Huancayo, el Gobierno Regional de Junín y Proinversión realizarán el evento “Impulsando las inversiones para el Desarrollo del departamento de Junín” a donde deben acudir las autoridades.