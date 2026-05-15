Un encuentro especial de jazz y salsa se dará en el espectáculo programado para el día jueves 28 de mayo, donde la banda Big Band de la Universidad de Piura (UDEP) presentará “Ritmos en grande”.

Será una experiencia musical que promete encender el escenario con la potencia de una gran orquesta, los arreglos vibrantes y toda la energía de los ritmos que han marcado generaciones por siempre.

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PARA RECORDAR

Los asistentes podrán volver a recordar los clásicos inolvidables como “Agua de beber”, “Yerbero moderno”, “De qué callada manera” y “Bailemos otra vez”, además de composiciones de grandes maestros como Tito Puente, Ray Santos, Pablo Milanés y Carlos Soto.

Ese jueves, desde las 7:30 p.m., se podrá disfrutar en la plaza de Ingeniería Civil (UDEP, campus Piura), siendo la colaboración S/ 15.00. donde una vibrante fusión cobra vida en el escenario interpretada con pasión y talentos por los alumnos de la Big Band UDEP que celebran sus bodas de plata.