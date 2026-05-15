Con la participación de unos 1 000 estudiantes se desarrolló la despedida y peregrinación hacia el Campo de la Alianza de las columnas de agricultores y artesanos de Tacna.

La ceremonia se desarrolló en la plaza Columna Agricultores de Para donde estudiantes ataviados con indumentaria de la época representaron a los defensores de Tacna que libraron la batalla el 26 de mayo de 1880.

Cuatro históricas columnas

Los jóvenes del colegio Lastenia Rejas de Castañón representaron a la columna Agricultores de Para, los del plantel José Joaquín Inclán a la columna de Sama, los del colegio Juan María Rejas a la columna de Pachía y los del colegio Wilma Sotillo de Bacigalupo a la Columna de Artesanos de Tacna. En total fueron 200 los escolares que hicieron el peregrinaje al cerro Intiorko. El resto de alumnos participó con sus escoltas, estandartes y delegaciones para la despedida.

El director de la IE Lastenia Rejas, Darwin Ramos Puma, destacó que “es una actividad que incluye a toda la comunidad, a todas las autoridades comprometidas con la formación de los valores cívicos patrióticos y la identidad nacional que tenemos que desarrollar en el corazón y la conciencia de todos los estudiantes”.

Partieron en ceremonia de despedida en la plaza de Agricultores de Para. (Foto: Difusión)

Columna futuro en marcha

A las 6 h de hoy partió la Columna Futuro integrada por escolares de 34 instituciones educativas de Tacna.

Se desarrollará primero la romería en el camposanto, luego la escenificación de la carga de la Columna de Para que estuvo encabezada por Samuel Alcázar Valdivia y la ceremonia central.