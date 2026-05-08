Diversas actividades artísticas y culturales se desarrollarán durante el mes de mayo en la Universidad de Piura (UDEP), donde destaca el curso “La música en el romanticismo: características, representantes e influencia posterior”, bajo la dirección del Maestro Arturo Hernández.

El jueves 14, habrá un curso sobre “Introducción a los estilos en la arquitectura virreinal” y lo dictará el doctor Víctor Velezmoro, y al día siguiente, el III concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Piura. Se interpretarán las obras de Haendel, Grondahl y Haydn; y estrenarán el Octeto de Beethoven.

PUEDES VER: Una gloria viviente de la banda de músicos Santa Cecilia de Catacaos

MÁS ACTIVIDADES

El jueves 21, en la Plaza de Hidráulica, se llevará a cabo el concierto “Noche de jazz y salsa”, a cargo de la Big Band y el día 23, en el aula CA101, la 4ta edición del Taller de cerámica “Manos que crean”. Esta actividad estará a cargo de los alfareros de Chulucanas.

Finalmente, el lunes 25, en el aula 10 del Edificio de Ingeniería Civil, tendrá lugar el recital “El Perú en poesía”, donde los asistentes podrán disfrutar de la literatura nacional de poetas peruanos.

El ingreso es libre, previa inscripción a los teléfonos celulares 966-672-230 y 963-487-179.