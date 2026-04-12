Don Pablo Purizaca Macalupú lleva más de 60 años dándole a la trompeta, un instrumento musical que le ha dado muchos reconocimientos, la cual la convirtió en la compañera de su vida, justamente con la Banda Santa Cecilia de Catacaos, del cual se siente orgulloso.

A pesar de no ser cataquense de nacimiento, se siente como uno más de los ancestrales tallanes. Está próximo a cumplir 83 años, y algo nostálgico nos dice que se va morir tocando dicho instrumento.

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SUS INICIOS

“Quiero que me recuerden por mi música. Nací en Talara, pues mi padre, José Purizaca Vílchez, obrero de la IPC, y mi madre Mercedes Macalupú, fueron por trabajo a esa ciudad y dentro de mi familia nadie más practicaba la música ”, recuerda.

Más adelante enfatiza que “todo sucedió cuando tenía 10 años, recuerdo que los gringos tenían todos los instrumentos y fue el maestro sechurabo Sixto Chully Taboada, quien les enseñaba a tocar el Himno Nacional, la marcha de banderas y otras marchas militares”.

Nos cuenta, además, que su hermano Luis trajo el bicho de la música, llegando a ser director de la banda del ejército en el BI Zepita. “ Él quería que me sumara y tuviera un trabajo estable, pero no me gustaba la vida militar ”.

De hablar pausado, don Pablo nos dice que en el año 1963 ingresa a la Escuela Regional de Música, “estuve 3 años, me buscaban de la banda Santa Cecilia, como otras orquestas me llamaban para trabajar, la Piura Boys , el “Chino” Montenegro”, “Los Galaxy”, con Juan Juárez Cruz, etc" .

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RECUERDOS

Actualmente don Pablo Purizaca es el integrante más antiguo de la Banda musical Santa Cecilia.

Haciendo un poco de memoria nos dice que eran “ veinte músicos, recorríamos el norte peruano, Lima, dejando en los asistentes música de calidad, con polkas, valses, boleros , cumbias colombianas. Ahora también tocamos música bailable como rock, lambada y música tropical ” .

Pero además de músico, don Pablo también es compositor y hace arreglos, como el paso doble que crea para acompañar al Depositario y Doliente en Semana Santa.

Ha sido reconocido en el año 2021 por la comuna cataquense, era presidente de la banda, considerada “patrimonio Cultural de la Nación”. En el 2023, el Instituto del Arte y Cultura de la UNP lo condecora con la medalla “Gran Almirante Miguel Grau”, en mérito a su labor artística y cultural a la región.