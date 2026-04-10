Un concierto extraordinario ofrece la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura en homenaje al gran maestro Ludwig Van Beethoven, hoy viernes 10, a las ocho de la noche en la Parroquia San José Obrero. El ingreso es gratuito.

El concierto estará dirigido por el maestro argentino Ramiro Arista y en ella se entonarán las obras del destacado músico “Obertura Coriolano”, la ópera 50 “Romanza N° 2 en FA mayor, que tendrá la destacada actuación del solista Abel Josué Espinoza Palacios en el violín.

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Posteriormente, se interpretará la obra “Las ruinas de Atenas” en obertura y marcha Turca. En el tercer episodio del concierto en la sinfonía N° 2 de RE mayor, los temas “Adagio Molto-Allego con brío”, luego “Larghetto” y “Scherzo Allegro-Trío” y culmina con “Allegro molto”.

La Orquesta Sinfónica lleva 24 años sembrando cultura en Piura, actualmente dirigida por Ramiro Arista, quien con su carisma y talento, dirige magistralmente a los músicos, con una selección musical, cuidadosamente planificada, logrando una ejecución impecable.