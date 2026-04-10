Orquesta Sinfónica de Piura, cumple 24 años sembrando cultura en la región.
Orquesta Sinfónica de Piura, cumple 24 años sembrando cultura en la región.

Un extraordinario ofrece la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura en homenaje al gran maestro Ludwig Van Beethoven, hoy viernes 10, a las ocho de la noche en la Parroquia San José Obrero. El ingreso es gratuito.

El concierto estará dirigido por el maestro argentino Ramiro Arista y en ella se entonarán las obras del destacado músico “Obertura Coriolano”, la ópera 50 “Romanza N° 2 en FA mayor, que tendrá la destacada actuación del solista Abel Josué Espinoza Palacios en el violín.

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Posteriormente, se interpretará la obra “Las ruinas de Atenas” en obertura y marcha Turca. En el tercer episodio del concierto en la sinfonía N° 2 de RE mayor, los temas “Adagio Molto-Allego con brío”, luego “Larghetto” y “Scherzo Allegro-Trío” y culmina con “Allegro molto”.

La Orquesta Sinfónica lleva 24 años sembrando cultura en Piura, actualmente dirigida por Ramiro Arista, quien con su carisma y talento, dirige magistralmente a los músicos, con una selección musical, cuidadosamente planificada, logrando una ejecución impecable.

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