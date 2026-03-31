Una noche espectacular constituyó el concierto de música religiosa que brindó la Orquesta Sinfónica Catac Ccaos, donde el arte y la pasión se unieron para regalar momentos únicos a todos los asistentes, acompañado del coro de la Universidad de Piura.

Fue en la plaza de armas de la Heroica Villa, donde se dieron cita cientos de espectadores para admirar esta velada especial, reconociendo la destacada labor de la orquesta, que con su talento viene representando con orgullo a nuestro distrito en diversos escenarios del país.

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ACOMPAÑAMIENTO

El concierto, que contó con el respaldo de las afiatadas voces del Coro UDEP, ofrecieron temas mágicos como los clásicos Ave María, Jesucristo en versión de Roberto Carlos, Panis Angelicus, el tema Carrera de carretas de caballos de la película Ben Hur, Vida Pública de Jesús, entre otros.

Cientos de cataquenses y visitantes se dejaron envolver por estas hermosas melodías que acarician el corazón y elevan el espíritu, en una noche donde la música se convirtió en el lenguaje universal de la emoción y la esperanza.