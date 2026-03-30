Con rotundo éxito se realizaron las audiciones para los nuevos músicos que integrarán la Orquesta Sinfónica Municipal “Sechura para el Mundo”, como parte de su crecimiento y fortalecimiento.

Este importante proyecto cultural buscó impulsar el desarrollo artístico, la formación musical y la promoción del talento local, construyendo juntos oportunidades para los jóvenes músicos que llevarán el nombre de Sechura a lo más alto.

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LOS NUEVOS TALENTOS

Esta iniciativa fue impulsada por la gestión edil, que buscó abrir puertas para que más niños y jóvenes de la provincia sechurana encuentren en la música un camino de formación y crecimiento personal, para un despliegue de talento que reafirma el vigor cultural de la tierra Chusís.

Fueron decenas de talentos los que se presentaron a las audiciones para integrar a nuevas promesas que, a través de sus instrumentos, no solo cubrirán plazas estratégicas en vientos y cuerdas, sino que se convertirán en los nuevos embajadores de la identidad artística de la provincia.

Gracias a su esfuerzo, se integran Sandro Tume y Jordan Elerna (saxo); Erick Rugel y Ariel Bermúdez (clarinete); Yosmua Corrales (flauta traversa); Danilo Rubio (viola); Laurita Chunga (xilófono); David Pazo (tuba); y Tomás Álvarez junto a Neitmar Jacinto (trombón).

Ellos ya forman parte de este gran proyecto que sigue posicionando a Sechura como un referente cultural imparable.

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CON IDENTIDAD

Esta orquesta brilla con luz propia entre sus más de 50 integrantes entre niños y jóvenes que demuestran que la música es el lenguaje universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad y cultura.

Este año actúan con más fuerza, formando nuevos talentos, haciendo conocer que Sechura no solo es tierra de pescadores sino cuna de grandes músicos, teniendo a l agrupación Agua Marina como su abanderada.