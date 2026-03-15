La Asociación Folklórica “el Arte de Danzar” San Sebastián Catacaos, celebra sus “Bodas de Rosas”, 26 años difundiendo el arte y la cultura de los pueblos a través de las danzas.

Su director, promotor y fundador, Wilfredo Sullón Valverde, invita a la comunidad cataquense a celebrar juntos este acontecimiento.

Hoy se realizará la elección y coronación de Miss y Míster “Belleza y talento, unidos por el arte” en el centro Comercial Catawasi.

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ACTIVIDADES

El jueves 19 se realizará la noche de pasarela “Recorriendo nuestros amado Perú” en Catawasi y al día siguiente la noche de oración “Con fe y devoción, a nuestro santo patrón” en su local de Jr. Piura 1205-Catacaos.

Las danzas de los diversos grupos se darán cita el sábado 21 en el frontis de la municipalidad con el XVIII Festival de danzas folclóricas Bodas de Rosas 2026 y cierran con broche de oro en la cena de confraternidad “Porqué hacemos algo más, que danzar”, el lunes 23 en su local de ensayos a partir de las 8:00 p.m.