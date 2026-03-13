La Embajada Cultural de Pacaipampa logró una importante distinción y reconocimiento por la presentación del mejor “Rescate Danzario Regional”, durante el XII Concurso de Danzas y Estampas Folklóricas “El último huayno”, que organizó el Centro Cultural Mamá Gusti de la ciudad de Sullana.

Esta embajada presentó a través de sus integrantes la danza festiva “Marinera Serrana”, donde destaca la identidad, costumbres y tradiciones del distrito netamente de la sierra huancabambina, brillando y dejando huella entre los presentes.

Además, dio el mejor espectáculo para el recuerdo y portando orgullosamente el vestuario único y exclusivo de la tierra amada que incluye sombreros de paja, además de mantas o chales, diferenciándose de la versión costeña.

PUEDES VER: La Mangachería se vistió de fiesta con tradiciones, cultura e identidad

DEL EVENTO

El concurso de danzas se llevó a cabo en la Institución Educativa, San José Obrero de Sullana, participando delegaciones de Tumbes, Sullana, Paita, Huancabamba, La Unión, Talara, Catacaos, Pacaipampa, Bernal y Piura.

De esta manera, el distrito de Pacaipampa dejó huella y amor en su expresión cultural de Marinera tradicional y serrana, en una exhibición de arte, ritmo y colorido vestuario, obteniendo el respaldo del público y logrando la mención del “Mejor rescate Danzario Regional”, dejando en alto el nombre del distrito serrano.

El director e integrantes de la Embajada Cultural, expresaron su agradecimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital, Juan García Carhuapoma, por su valioso apoyo que hizo posible la presentación en el referido concurso que congregó a niños, jóvenes y adultos de la región.

MIRA ESTO: Una propuesta cultural en el barrio norte de Piura unirán carnaval, danzas y muralismo

BAILE EMBLEMÁTICO

La marinera serrana es una expresión cultural andina, reconocida por su elegancia y tradición, que destaca en los andes piuranos.

Se caracteriza por el uso de vestuario típico de la sierra, un ritmo más lento que la marinera norteña y una fuerte y genuina identidad cultural.

La marinera tiene toda la picardía y tradición de la sierra, donde prima el Señorio, también se le conoce como “Golpe tierra”, por su característico zapateo que realizan especialmente los varones.