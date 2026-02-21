Una propuesta que combina pasacalle, danzas tradicionales y un proceso de muralización colectiva orientado a reactivar el espacio público, llevará a cabo el proyecto “Eterno Color: Fiesta, Arte y Carnaval en Piura”, que se desarrollará mañana domingo en el Barrio Norte, más conocido como La Mangachería.

El evento es organizado por la Asociación Cultural Pascal y Julián, el Espace Liberté, la Dirección Desconcentrada de Ministerio de Cultura de Piura, Chumbeque Producciones y el respaldo de la Alianza Francesa.

CIRCUITO CULTURAL

Se iniciará a las 4:30 p.m. en el Espace Liberté y recorrerá la plazuela Ignacio Escudero, calles Lima y Libertad y la plazuela Merino, buscando resignificar el centro histórico como escenario cultural activo y de convivencia ciudadana.

Durante el recorrido se presentarán danzas de carnaval de Cajamarca, una alegoría piurana con tondero y banderas, y un cierre con expresiones festivas de distintas regiones del país.

Como eje central del proyecto se ejecutará un mural colectivo en la fachada e interiores del Espace Liberté, por 5 pintores piuranos, en cuya obra se incorporará elementos de identidad local, biodiversidad, artes vivas e interculturalidad.

EXPRESIÓN VIVA

“La intervención propone comprender el carnaval como una manifestación del patrimonio cultural inmaterial que forma parte de la riqueza cultural del Perú y que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, existiendo múltiples expresiones culturales que han sido reconocidas ”, expresó Giovanna Bisso, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura.

Asimismo, enfatizó que el carnaval debe valorarse en ese mismo marco, no solo como una actividad festiva, sino como una práctica que transmite identidad, memoria colectiva y tradiciones vivas de generación en generación y que en Piura se expresan con mucha alegría y jolgorio.

“El enfoque prioriza la participación comunitaria en Piura, la memoria barrial y el diálogo entre tradición y arte contemporáneo mediante acciones previas de socialización cultural y trabajo creativo con artistas”, concluyó.