La población del distrito de Bernal vibró al son de siete orquestas que se distribuyeron desde la tarde por diferentes puntos de Bernal para alegrar a la población con el pasos de las sociedades yunceras se reunieron para desfilar con sus comparsas y sus carros alegóricos en el gran corso.

La calle principal de Bernal se vistió de crema, verde y rojo. La Capital Regional del Carnaval vio pasar por las tribunas escenas cotidianas del campo, el mar y la producción de los fosfatos. Cada Yunce fue acompañado de su reina y su banda de músicos.

PUEDES VER: Majestuoso corso de carros alegóricos de carnaval en Sechura

FIESTA

El ambiente festivo se prolongó hasta altas horas de la noche, con vecinos y visitantes sumándose al baile y celebrando entre espuma, talco y música tradicional, reafirmando así una de las costumbres más emblemáticas del distrito.

Se estima que más de 20 mil personas visitan Bernal desde hace 4 días, en los días centrales de los carnavales, consolidándolo como el principal destino turístico del verano en la región y que gracias a su gente hace posible vivir con mucho entusiasmo y jolgorio la fiesta tradicional.