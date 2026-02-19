Cientos de asistentes abarrotaron la histórica plaza de armas y la calle Bolívar de Sechura para ver el paso de las delegaciones de la banderas carnavalescas que hicieron vibrar a los presentes con el ingenio de los carros alegóricos en el cierre del carnaval.

Fue una explosión de arte, identidad y júbilo popular en este evento que organizó la Municipalidad Provincial de Sechura y estuvo engalanado con la belleza y elegancia de Saray Juárez, Srta. Sechura 2026.

DESFILE

Hicieron su paso las 10 sociedades yunceras, que rindieron tributo a la riqueza de la bahía con representaciones de pesca artesanal, flora y fauna y la herencia musical de Agua Marina de los hermanos Quiroga Querevalú, bajo el marco sonoro de potentes bandas de músicos y coreografías folclóricas de alto nivel.

El desfile exhibió la competitividad y el orgullo de sociedades yunceras tradicionales como Estrella de los Ángeles, La Octava, El Relámpago, Bolívar, El Triunfo, Flor de la Juventud, San Martín, Nunca Podrán, Enrique Rivera Echegaray y la sociedad Sin Rival, Sin Igual, El Mundial.

Cada comparsa destacó por su impecable vestuario y danzas típicas que reflejan la esencia del pueblo sechurano, consolidando esta festividad como un pilar del turismo regional.