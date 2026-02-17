Una tradición que se mantiene vigente por varios años, en la que los pobladores disfrutan con jolgorio y mucha diversión, es el carnaval en Pueblo Nuevo de Colán, distrito que celebra a la mujer, el trabajo de los agricultores, sus costumbres, pero sobre todo goza de la picardía puesta de manifiesto por el Ño Carnavalón.

Este personaje fue el centro de atracción, en el que cada uno de ellos, pertenecientes a cada bando, leyó el testamento, que arrancó carcajadas entre los asistentes. Además, las comparsas fueron convertidas en parodias políticas regionales y nacionales.

PUEDES VER: La “Capital Regional del Carnaval“ desde hoy le muestra al Perú su mejor tradición

GANADORES

La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura destacó que cada bando es la representación de una sociedad de auxilio mutuos, creadas a inicios del siglo pasado para ayudar de manera solidaria a los vecinos. Las comparsas fueron evaluadas por los artistas Luis Córdova Rumiche, Almendra Leytón Reto y Jairo Ruiz.

El primer lugar fue para el bando verde Jirón La Mar, que ganó 3,000 soles. El segundo lugar lo obtuvo el bando rojo jirón David Vásquez, que ganó 2,000 soles y el tercer lugar fue para el bando rojo del jirón Buenos Aires, que se hizo acreedor a mil soles.

Los jóvenes se contagiaron con el corso y las comparsas carnavalescas en el distrito de Colán, donde bellas reinas estuvieron presentes en el estrado de honor junto a las autoridades que gozaron del espectáculo.