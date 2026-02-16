Más de 20 mil personas visitarán Bernal desde hoy hasta el jueves 19, en los días centrales de los carnavales, consolidándolo como el principal destino turístico del verano en la región y que gracias a su gente hace posible vivir con mucho entusiasmo y jolgorio la fiesta tradicional.

“El carnaval es una fiesta que nos regala una semana de hermandad, en donde los problemas se congelan y la alegría se desborda. Una herencia que jamás debemos dejar perder y que debemos considerar como el estandarte que nos recuerde nuestra tierra, que con orgullo tenemos para exhibir y hacer visible nuestro carnaval ”, dijo don Juan Nunura mayordomo del yunce “Sin Rival Verde de La Esquina”.

TRADICIÓN

Y es que bajo el sol ardiente del verano piurano, el distrito de Bernal vuelve a estallar en música, talco y agua, reafirmando su título de “Capital Regional del Carnaval” y que los miles de turistas ya lo tienen en su agenda y llegarán hasta este rincón de la provincia de Sechura para sumarse a una celebración que lo viven a todo pulmón.

“ Las calles de Bernal dejarán de ser paso de mototaxis para cubrirse de serpentinas. El corazón de la fiesta latirá en torno a las 5 sociedades yunceras , verdaderas guardianas de una tradición centenaria, cada uno defiende su color con fervor, entre comparsas, soberanas y bandas que harán retumbar el pueblo con trompetas y bombos ”, acotó don Juan.

Cabe señalar que los yunces representan a cada sector vecinal y se distinguen por colores: Yunce Verde del Norte, el Yunce Rojo Encarnado, Yunce Verde del Sur, el Yunce Crema y el Yunce Sin Rival Verde de la Esquina.

ACTIVIDADES

Desde hoy lunes hasta el jueves 19, los mayordomos, fieles a la hospitalidad repartirán gratuitamente el tradicional “arroz con boda”, sopa de pata de toro, pescado pasado por agua caliente, entre otros manjares. “Nadie quedará sin saborear nuestra gastronomía, como tampoco nadie se salvará del “ manguerazo ” y es que turistas y pobladores se confundirán entre risas, chicha y talco, mientras las reinas nos saludarán desde los carros alegóricos” , rememora.

Habrá, además, concurso de bandas de músicos de diferentes partes del país, bailes con orquestas Cantaritos de Oro, La Única Tropical, Armonía 10; Caribeños de Guadalupe, Son de Duke, Bella Luz, entre otras. También concurso de comparsas y carros alegóricos, tumba de yunces, quema del Ño Carnavalón, y lectura de testamentos.

Para terminar acotó que en Bernal el carnaval no termina: queda guardado en el pecho de su gente, listo para renacer cada febrero y recordarle al país que el Bajo Piura celebra como ningún otro lugar, una tradición que supera ciento de años.