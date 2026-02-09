En una reñida competencias en el certamen de belleza para elegir a la Señorita Carnaval Bernal 2026, fue elegida como soberana de este año, Daniela de los Ángeles Ruiz Rosas, mientras Zizou Ayala Tume fue elegido el Rey Momo.

La ganadora representante del yunce Verde del Norte fue elegida gracias a su carisma y desenvolvimiento en la pasarela y engalanará los juegos llenos de alegría, jolgorio y mucha diversión.

La simpática Anabell Benites Tume, del Sin Rival Yunce Verde de La Esquina, también fue muy aplaudida y se adjudicó el segundo lugar.

EL REY MOMO

Mientras tanto tres jóvenes bernalenses participaron con sus bailes y coreografías para convertirse en Rey Momo del Carnaval de Bernal, que recayó en Zizou Ayala Tume del Yunce Verde de la Cruz del Sur.

La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura (Dircetur) reconoció el valor tradicional de esta fiesta popular que en la región Piura lleva más de 100 años celebrándose.

Además, invocó a los organizadores a garantizar seguridad y orden durante todos los días de celebración, a fin de alentar el turismo local y nacional.