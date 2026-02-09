“Que la alegría no se apague jamás”, gritaron los cataquenses, que gozaron de la fiesta de colores con motivo de la fiesta del carnaval, organizada por la Bandera de Colores de la Nación Tallán, que se hinchó con orgullo e identidad y amor por la tierra de sus antepasados.

Esta actividad fue exitosa y quedó marcada en los miles de asistentes de las diferentes banderas y de otros que llegaron desde la capital, que hicieron que Catacaos brille por su cultura y por la prosperidad de su gente.

EL JOLGORIO

El presidente de la Bandera de Colores, Ernesto Mogrovejo, destacó la identificación de los pobladores, que pese a no haber sido programados oficialmente los carnavales por la comuna de Catacaos, apoyaron esta fiesta, que se convirtió en un epicentro cultural del norte peruano.

Además del jolgorio desplegado con diversos artistas en el Fundo Rivas, los pobladores y visitantes se divirtieron con un hermoso pasacalle cultural, una vitrina de lujo para las expresiones más puras: el rítmico zapateo del tondero y la devoción de las Danzas de las Pastorcitas, que cautivaron a propios y extraños.

“Uno de los momentos más impactantes fue la recreación histórica, a cargo del grupo cultural El Abrazo de la Serpiente, quienes devolvieron la majestuosidad de la cosmogonía Tallán , reafirmando que Catacaos tiene una historia que merece ser contada con orgullo y profesionalismo” , dijo el promotor.

GASTRONOMÍA

Asimismo, fue ocasión para que el colectivo “Viva Catacaos” integre la tradición más profunda con la modernidad urbana. Desde la emblemática calle Comercio hasta el Curaca Boulevard Gastronómico, el aroma del copús ancestral de los tallanes, que marcó el inicio de una jornada donde la identidad fue la protagonista.

Con estas actividades, la Heroica Villa ha logrado convertir a muchas familias en motores potentes para el desarrollo económico del pueblo. Otras banderas carnavalescas se preparan en estas semanas para gozar y vivir de sus fiestas en cada rincón de Catacaos y disfrutar de las yunzas.