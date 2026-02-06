Aunque este año no habrá celebraciones oficiales de carnavales en el distrito de Catacaos, la bandera Amarilla decidió no dejar pasar la celebración por sus 25 años de tradición.

A su manera, sus integrantes alistan una celebración especial para conmemorar sus bodas de plata y mantener viva la esencia de las yunzas en su tierra natal, reafirmando el espíritu festivo que caracteriza a esta expresión cultural cataquense.

Para ello, la directiva que encabeza Jorge Quinde Miranda, ha elegido a la bella joven universitaria, Luciana Zapata Galán, la misma que será coronada en una ceremonia especial este domingo 8, en el gran almuerzo en la calle Piura cuadra 6, en donde la alegría amarilla canaria saltará de entusiasmo y copará las calles de la ciudad.

LA HISTORIA

La Sociedad Carnavalesca Bandera Amarilla es fruto de las ganas de gozar el carnaval cataquense, con el empuje de sus socios fundadores, siendo su primer presidente Manuel Albines Flores y un puñado de socios que incluye a Marleni Talledo, Ana Azcarate, Lucha Benites, Rita Mena, Rosa Talledo, Antonieta Flores, Elba Mejía, etc.

Nació bajo el lema “Somos Barrio”, un 9 de febrero de 2001, en la cuadra 6 de la calle Piura. Fue bautizada como “Canaria”, nombre que le dio su recordado “Mañuco” Albines, y hoy luce con orgullo sus dos Botones de Oro, obtenidos en reñida competencia durante los juegos de carnaval frente a las demás banderas que dan vida a la fiesta más alegre y jaranera de la región.

Actualmente tiene socios no solo en todos los rincones del distrito de Catacaos, sino que reúne a adherentes de muchas localidades de la región, que llegan a unirse a vivir con mucho jolgorio los juegos carnavalescos.

El próximo viernes 13, la directiva desarrollará una noche de gala, conmemorativa a los 25 años, con una cena y la animación de las Orquesta Hermanos More.

El domingo 15, en su primer día de juego, lo harán en honor a los socios fallecidos, a quien honrarán previamente con una romería. Los juegos continúan el lunes 16 y martes 17 con la tumba del yunce.