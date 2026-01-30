Este domingo 1° de febrero, a partir de las 12:00 p.m., en el Fundo Rivas se dará inicio a la tradicional Fiesta del Carnaval de Colores en Catacaos que contará con 8 artistas en escena y 6 diskjockey: Atarama, Bruno, Luis Seminario, Willy, J.Cossio y Rafa Paredes.

Además estarán presentes las agrupaciones: La Vieja, De la Kaye, Olaya SS, Mallanep, Miserables, Banda Bernacular, Fra Torchiani, teniendo la animación de Gonzalo El Pirata y Rodrigo López.

PASACALLE

Una hora antes de este grandioso espectáculo habrá como previa un pasacalle de colores por las principales avenidas del distrito cataquense, organizado por la Bandera de Colores de la Nación Tallán, que sigue apostando por el rescate de esta costumbre ancestral.