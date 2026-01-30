Este domingo 1° de febrero, a partir de las 12:00 p.m., en el Fundo Rivas se dará inicio a la tradicional Fiesta del Carnaval de Colores en Catacaos que contará con 8 artistas en escena y 6 diskjockey: Atarama, Bruno, Luis Seminario, Willy, J.Cossio y Rafa Paredes.
Además estarán presentes las agrupaciones: La Vieja, De la Kaye, Olaya SS, Mallanep, Miserables, Banda Bernacular, Fra Torchiani, teniendo la animación de Gonzalo El Pirata y Rodrigo López.
PASACALLE
Una hora antes de este grandioso espectáculo habrá como previa un pasacalle de colores por las principales avenidas del distrito cataquense, organizado por la Bandera de Colores de la Nación Tallán, que sigue apostando por el rescate de esta costumbre ancestral.
“A los cataquenses nos pueden quitar muchas cosas, pero jamás nuestra alegría y hoy respondimos con orgullo que nuestros carnavales son del pueblo. Que el mundo sepa que Catacaos sigue de fiesta, que la alegría sigue viva y que nadie detiene el latido de un pueblo que ama su cultura", señaló Ernesto “Neto” Mogrovejo, de la Bandera de Colores.