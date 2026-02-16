En una jornada que combinó arte, carnaval, tradición y participación comunitaria, se realizó en Monte Castillo el proyecto Performance Agua y Barro, una iniciativa impulsada por el artista Wilmer Lalupú que busca revalorar el trabajo del campesino y las raíces culturales heredadas de los pueblos tallanes.

Esta es una fiesta que construye cada año su propia memoria. “ En Monte Castillo hoy se gestó una conversación entre agua, barro y memoria. A través de esta performance el arte tomó la calle y las manos de la comunidad para transformar la cotidianidad del campo en lienzos vivos“ , destacó Lalupú.

PUEDES VER: Piura: Pueblo de Tambogrande gozó con el inicio de su carnaval

PAISAJISMO

La actividad, enmarcada en las celebraciones del carnaval realizadas por la bandera blanca, reunió a artistas locales y de alcance nacional como Antonio Peralta, Juanca Ñañaque, Carlos Mejía, Luis Cárcamo, Fernando Arellano, Carolina Rosina, Dayanca, José Ipanaqué y representantes de la asociación El Lagarto de Oro, entre otros.

“En los trazos se retrataron escenas de paisajismo bajopiuranos, así como cultivos agrícolas de larga tradición en la zona. Monte Castillo aparece aquí como un legado, escenario propio para pintar y celebrar“, subrayó.

Cabe destacar la participación de los niños, quienes con sus trazos resaltaron en imágenes lo creativo, que tuvo muchos ingredientes: pintura, banderas blancas, manos manchadas y risas.