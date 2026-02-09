La plaza de Armas de Tambogrande se transformó en un punto de concentración para la alegría y el color donde los bandos verde, rojo y naranja dieron rienda suelta al carnaval 2026.

Ellos expusieron a sus respectivas reinas, que se inicio con esperado desfile de comparsas y por la tarde el carnaval tuvo su máximo esplendor con el “manguerazo” que refrescó a los asistentes y un espectáculo artístico dirigido por el cantante Renzo Palacios.

FIESTA

La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura resaltó que toda la región Piura vive el carnaval como una fiesta de identidad y tradición. En cada lugar, la celebración tiene matices propios que se transmiten de generación en generación.

Hubo desfile de comparsas engalanada con la Señorita Tambogrande, Dámaris Castillo, acompañada por las reinas del bando verde, Mayra Chero Durán, el bando rojo con su reina Daniela Pozo Domínguez y el grupo naranja por Vania Mendoza.

El Centro Poblado Malingas también estuvo presente con su bando naranja presidido por su reina Fátima García Palacios.