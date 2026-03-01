El alma y sabor de Piura se vive en el barrio más antiguo, llamada La Mangachería, lugar de hombres y mujeres que, después de la abolición de la esclavitud en 1854, comenzaron a construir su vida con esfuerzo, alegría y mucho coraje.

Por ello, se recreó la tradición y tomaron las calles en “Eterno Color: Fiesta, Arte y Carnaval”, que tuvo como punto de encuentro el Espace Liberté para celebrar los juegos, a través del arte: pasacalle, mural colectivo y danzas que hicieron vibrar.

EN LA MEMORIA

Una jornada donde la cultura se compartió y bailó en comunidad, organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, Proyecto Cultural Pascal & Julián y Espace Liberté y el apoyo de la Alianza Francesa de Piura.

De esta manera se buscó resignificar el centro histórico de Piura, como escenario cultural y de convivencia ciudadana, rememorando las costumbres y tradiciones, que aun se guardan en la memoria de los mangaches.