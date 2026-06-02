El canciller Carlos Pareja explicó que la decisión de poner fin a las funciones de ocho embajadores peruanos responde a un procedimiento habitual al término de una gestión gubernamental. Así lo sostuvo durante una entrevista en RPP, en donde explicó que los funcionarios comprendidos en la medida ocupaban cargos de carácter político, por lo que sus designaciones concluyen junto con el gobierno que los nombró.

El titular de Relaciones Exteriores indicó que estos representantes diplomáticos no pertenecen al servicio de carrera y que, por esa razón, su permanencia está ligada al periodo de la administración en funciones. Además, precisó que el proceso se inició con anticipación debido a las coordinaciones administrativas necesarias para concretar su retorno al país.

Pareja explicó que la legislación distingue entre embajadores de carrera y aquellos designados por decisión política del Ejecutivo. En ese contexto, sostuvo que la culminación de sus funciones forma parte de la transición hacia el próximo gobierno.

“Hay dos tipos de embajadores: los embajadores que son del servicio diplomático de carrera y otros embajadores que son políticos, quiere decir que son nombrados por el gobierno [...] Se está decidiendo que esos embajadores que son políticos culminan sus funciones al final del término de los 5 años de gobierno”, indicó.

#NoticiasTorreTagle | "Embajadores políticos cesarán en sus funciones en julio, antes del término del Gobierno” aclaró el canciller Carlos Pareja.



Precisó que las recientes resoluciones supremas publicadas dan inicio al proceso protocolar y administrativo que regula la… pic.twitter.com/tXetoIx9lG — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 2, 2026

¿Quiénes son los embajadores comprendidos en la medida?

La decisión fue oficializada mediante resoluciones supremas suscritas por el presidente José Balcázar y el canciller Carlos Pareja. Entre los diplomáticos cuyos cargos fueron dados por concluidos figuran representantes del Perú en Estados Unidos, España, Francia, India, Costa Rica, Brasil y Nueva Zelanda.

La disposición alcanza a Carlos Guillermo Hakansson, embajador en Costa Rica; Stephen Yuri Haas Del Carpio, representante en Francia; Javier Manuel Paulinich Velarde, acreditado en India y Bangladesh; Alfredo Ferrero Diez Canseco, embajador en Estados Unidos; y Luis Iberico Núñez, representante en España.

En la relación también se incluye a Claudia Giuliana Betalleluz Otiura, representante del Perú en Trinidad y Tobago y ante diversos países del Caribe; José Emilio Bustinza Soto, embajador en Nueva Zelanda; y Rómulo Fernando Acurio Traverso, representante peruano en Brasil.