Casa Tambo presentará la primera edición de “Caminos y Corrientes”, un ciclo de cenas a cuatro manos que reunirá a chefs invitados para crear propuestas culinarias inéditas.

La inauguración contará con la participación de Heine Herold, chef del restaurante Paco y Yonque, quien cocinará junto a Christian Cotrina, chef de Casa Tambo, en una experiencia diseñada exclusivamente para una noche.

Un menú inspirado en la diversidad de la cocina peruana

Para esta primera edición, ambos cocineros elaboraron un menú de autor que explora las distintas influencias que conforman la gastronomía peruana.

La propuesta combina producto, técnica y creatividad en una carta que recorre sabores tradicionales desde una mirada contemporánea, reflejando el estilo de ambos chefs y el intercambio de ideas que caracteriza a este formato gastronómico.

Según los organizadores, cada preparación ha sido concebida especialmente para esta velada, por lo que el menú no volverá a repetirse.

Una experiencia que cambiará con cada invitado

Con “Caminos y Corrientes”, Casa Tambo busca consolidar un espacio de encuentro entre cocineros de distintas propuestas culinarias.

Cada edición contará con un chef invitado diferente y un menú exclusivo, con el objetivo de ofrecer experiencias gastronómicas únicas para los comensales.

Fecha, lugar y reservas

La primera edición se realizará el miércoles 5 de agosto, desde las 7:00 p. m., en Casa Tambo, ubicado en el jirón de la Unión 1066, Cercado de Lima.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse a través del enlace disponible en las redes sociales del restaurante.