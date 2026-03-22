La agrupación de cumbia piurana Corazón Serrano lanza la convocatoria para elegir a la nueva voz femenina en el grupo, a través de un gran casting internacional, que elegirá a la próxima voz que conquiste los escenarios.

La selección serán los días 23 y 24 de marzo, a partir de las 10:00 a.m., en el local de CC Scencia en La Molina en Lima.

Esta agrupación de los hermanos Guerrero-Neyra abre una nueva etapa en su historia musical con el anuncio de este casting, reafirmando su compromiso de seguir descubriendo y promoviendo nuevos talentos, apostando por voces que conecten con el público y continúen llevando su música a nivel nacional e internacional.

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REQUISITOS

“Miles de sueños empiezan con un paso, el tuyo puede comenzar aquí”, se lee en el mensaje que acompaña esta convocatoria, que ya viene generando gran expectativa entre sus seguidores.

En el video inspirador que anuncia Corazón Serrano, invita a miles de jóvenes a atreverse a perseguir sus sueños, recordando que cada gran historia comienza con una decisión valiente.

Las participantes tendrán la oportunidad de demostrar su talento frente al equipo de la agrupación. Para ello deben de reunir los siguientes requisitos: tener entre 16 y 28 años, saber cantar, bailar y buen desenvolvimiento en el escenario. Deben interpretar balada, bachata, salsa, merengue o cumbia y llevar esos días una pista musical.