El concierto “Un año en el cielo: Homenaje a Paul Flores ‘El Ruso’”, que iba a ser ofrecido por la orquesta Los Hermanos Chapoñan este sábado 21 en Nuevo Chimbote, fue cancelado tras registrarse serias amenazas y extorsiones contra la agrupación musical.

“En las últimas horas, hemos recibido constantes llamadas, mensajes y material extorsivo que ponen en riesgo a todo el personal involucrado en la realización de este homenaje a nuestro ex amigo y cantante Paúl Flores ” , dice el comunicado.

Asimismo, indica que se han visto en la obligación de suspender la organización del evento a fin de evitar futuras lamentaciones, pero reiteran el compromiso de reencontrarse pronto para rendir el homenaje que él se merece.

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HOMENAJES

Cabe señalar que este es uno de los tantos homenajes que iba a recibir el afamado y recordado vocalista de Armonía 10, Paul Flores, al recordarse el primer año de su fallecimiento en manos asesinas y que conmocionó al mundo de la cumbia peruana y a miles de seguidores.

Mientras en Piura se vivió el espectáculo “Un Año en el Cielo” para Paul Flores “El Ruso”, una noche llena de emoción, música y recuerdos que siguen más vivos que nunca.

Grandes artistas como Irvin Saavedra, Kiara Franco, Farid Grippa, Chechito, Tomy Portugal, Hermanos Chapoñay, Los Peña y Armonía 10 de Walther Lozada, se hicieron presentes en este homenaje especial, un tributo al legado de quien marcó historia en la cumbia peruana.

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LAMENTO

Por otro lado, en un comunicado subido a las redes sociales, su esposa lamentó con indignación y tristeza la suspensión de este concierto, por amenazas de extorsión por parte de criminales.