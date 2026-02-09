Para rendir tributo a quien compartió lo mejor de la cumbia peruana a través de la agrupación Armonía 10, se le rendirá un cálido homenaje a Paul “El Ruso” Flores. Los familiares y amigos anunciaron una serie de conciertos, que buscan recordar su vida, trayectoria y el legado que dejó en la música peruana.

Habrá varios espectáculos que reunirán a músicos y compañeros que compartieron escenario con el artista, quienes interpretarán el repertorio que Paul hizo suyo a lo largo de los años, las canciones que marcaron su carrera y que hoy siguen presentes en el recuerdo de sus seguidores.

PUEDES VER: Cantautor William Luna hará vibrar con sus mejores canciones a los piuranos

EN EL RECUERDO

Carolina Jaramillo, esposa del recordado artista, señaló a través de sus redes sociales que estos eventos nacen desde el amor, pero también son una forma de recaudar fondos, ya que han atravesado situaciones que los han desgastado no solo emocionalmente, sino también económicamente.

Además señaló, “ estos conciertos buscan recordar no solo al artista, sino también al padre, esposo e hijo, resaltando su calidad humana y el vínculo que mantuvo con su público” .

Pronto se anunciará el inicio de la venta de entradas, así como los lugares y fechas de cada presentación.