El reconocido cantautor William Luna ofrecerá un concierto de música especial durante la serenata programada por el 32° aniversario de la joven provincia de Sechura, la misma que estará engalanada por la soberana Saray Juárez Ayala.

La música y el sentimiento serán protagonistas en las celebraciones de este miércoles 28, a partir de las 8 de la noche, en el frontis de la arquitectónica iglesia San Martín de Tours.

William Luna pondrá a cantar a los sechuranos con sus temas más conocidos, entre ellos “De la nada”, “Vienes y te vas”, “Sin tu amor”, “Niñachay”, “Linda mi cholita”, ”Me he vuelto a enamorar", entre otros.

Este cantautor nacido en el Cusco es creador de un nuevo género musical dentro del folklore contemporáneo andino o “trova andina”. Ha dado conciertos en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, EE.UU, Canadá, Suecia, España, Alemania, Italia, Bélgica, Francia y Suiza.

En esta noche especial, también estará presente el grupo piurano “Parranderitos”, que son cuatro hermanos apasionados por la música, que estrenarán su mix “Mentiritas”, que ya está disponible en las redes sociales.

La ciudadanía y los turistas están invitados a ser parte de esta gran fiesta de aniversario, una noche de música, identidad y celebración, reafirmando el orgullo de la provincia.