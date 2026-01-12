Los grupos de la cumbia piurana Corazón Serrano y Agua Marina fueron los que más acapararon al público nacional y extranjero en el universo digital, junto al Grupo 5 y La Bella Luz.

Según confirmaron las plataformas como Spotify y YouTube Music, estos grupos fueron los mejores con el ritmo de la cumbia, género que sigue marcando tendencia y conquistando a millones de oyentes, informó Infobae.

Ellos fueron las más escuchados en el año que pasó y lideraron la revolución digital a través de sus temas de cumbia, superando el millón de oyentes mensuales y los que tienen las más reproducciones en el país.

PUEDES VER: Agrupación Corazón Serrano presentará su concierto “Camino a un Sueño”

CORAZÓN SERRANO

La agrupación Corazón Serrano se posicionó en el primer lugar entre los artistas más escuchados del 2025, rompiendo récords con sus temas “No te preocupes por mí”, que superó los 5 millones de reproducciones en Spotify y sumó 41 millones más en YouTube Music.

Asimismo su mix más popular del año “Mix Poco Yo”, “Sé que te amo, Tu traición, Otra ocupa mi lugar, Te he prometido”, superó los 135 millones de vistas en Youtube Music.

Y por si fuera poco, otros temas como: “Tu recuerdo”, “Heridas de amor” y “Olvídame” se mantuvieron en el top de los rankings, consolidando el liderazgo de la orquesta de los hermanos Guerrero Neira.

MIRA ESTO: Agrupación Agua Marina regresa ofreciendo un concierto virtua l

EL AGUA MÁS RICA

Por su parte, Agua Marina de Sechura sigue cautivando a sus seguidores y gracias a su repertorio con los clásicos “Tu amor fue una mentira”, alcanzó 56 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “Paloma ajena” y “Pensando en ti” se mantuvieron entre los más reproducidos del año.

El grupo de los hermanos Quiroga-Querevalú reafirma de esta manera un lugar expectante, como uno de los pilares de la cumbia romántica peruana, llenando conciertos a nivel nacional y en el extranjero.

Asimismo la canción “Dios mío hasta que me enamoré” acaparó 39 millones en Spotify.

En la actualidad, la cumbia peruana es protagonista en el universo digital, confirmando que el género tiene un lugar de privilegio en el corazón de los peruanos.