Un gran espectáculo para que los miles de fanáticos lo disfruten en sus 33 años de vida artística, denominado “Camino a un sueño”, presentará la orquesta de cumbia piurana Corazón Serrano, el próximo 7 de febrero en el Estadio San Marcos en Lima

“Será un gran show con el que celebramos nuestros 33 años de historia. Tras un preámbulo exitoso con más de 45 mil personas en un sold out inolvidable, regresamos al Estadio San Marcos para vivir una noche mágica con un espectáculo innovador y una experiencia única que promete cautivar todos los corazones” , señalaron en la presentación en teletickets.

De esta manera, la agrupación de cumbia sanjuanera espera tener un año de muchos éxitos y el espectáculo “Camino a un sueño” les permitirá seguir fortaleciendo su posición como una de las agrupaciones más influyentes del Perú y de Latinoamérica, llevando con orgullo y dedicación la música peruana a públicos cada vez más amplios.

LA VOZ MASCULINA

El cantante Edu Baluarte se integró a la agrupación de los hermanos Guerrero-Neira y ya es parte de la familia de Corazón Serrano, al sorprender a miles de fans durante el concierto de inicio de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa.

Edu Baluarte regresó a esta agrupación y lo hizo de la mejor manera en el escenario, después de casi dos años de ausencia, generando una gran ovación y revelando la “sorpresa” que había anticipado, generando mensajes positivos de los seguidores en las redes sociales destacando el talento del intérprete y su aporte al estilo romántico de la agrupación.

PRESENTACIONES

La orquesta Corazón Serrano cuenta con una larga trayectoria en el género de la cumbia, y este año busca fortalecer su propuesta musical con la reincorporación de Baluarte con nuevas producciones y presentaciones en diferentes ciudades del país.

La agrupación estará hoy en San Pedro de Lloc, el 6 en Narihualá animando la Feria de Reyes; viernes 9 en Montes Club de Chachapoyas, domingo 11 en Bagua Grande, al día siguiente en el distrito de San Juan de Bigote en Morropón y el miércoles 14 en Huancabamba.