“Corazón Serrano” continúa marcando hitos internacionales para la música peruana. Tras el rotundo éxito de su concierto “Acceso al Corazón 3” en Quito, Ecuador —una fecha que superó todas las expectativas— la agrupación sanjuanera confirmó que próximamente llegará a Chile, Bolivia y Argentina, en una nueva etapa de expansión que proyecta a la agrupación hacia una internacionalización sostenida.La llegada del grupo al país del norte fue apoteósica desde el primer instante.

En Quito, el momento más emotivo se vivió en el Coliseo General Rumiñahui, donde más de 8,000 asistentes hicieron largas colas desde tempranas horas, desafiando incluso una lluvia torrencial, para ser parte de una fiesta de tres horas que se mantuvo encendida de principio a fin. Ni el clima adverso pudo con la devoción que los seguidores demostraron por la llamada Embajada de la Cumbia Peruana.

En medio de este triunfo, Yrma Guerrero, líder de la agrupación, reafirmó el motivo de la vigencia de Corazón Serrano durante más de tres décadas y la esencia que los impulsa hacia el mundo: “La perseverancia, el constante trabajo y, definitivamente, la unión familiar. Somos una familia, una sola familia: los Guerrero Neira y la gran familia de Corazón Serrano. Vivimos prácticamente juntos todos los días y cada uno es un gran profesional y una gran persona”, dice.

La agrupación ya se encuentra preparando su espectáculo “Camino a un Sueño”, con el que celebrará sus 33 años de historia este 7 de febrero.

“Corazón Serrano es una familia muy grande. No puedo imaginarme fuera de los escenarios porque es parte de mi vida. Verme en otro lado, definitivamente no. Corazón Serrano es mi vida desde muy chiquita. Estaré hasta que el público lo permita; siempre estaré ahí, feliz, con mi buena energía”. Yrma también compartió la visión a futuro que guía esta nueva etapa del grupo: “Yo imagino a Corazón Serrano de aquí a unos años completamente internacionalizado”.

Con “Acceso al Corazón 3” como estandarte de esta expansión, Corazón Serrano continúa consolidando su estatus como una de las agrupaciones más influyentes del Perú y Latinoamérica, llevando con identidad, orgullo y dedicación la cumbia peruana a nuevos territorios.Y la fiesta continúa: la agrupación ya se encuentra preparando su espectáculo “Camino a un Sueño”, con el que celebrará sus 33 años de historia este 7 de febrero, en un show que promete convertirse en una fecha inolvidable para el público.