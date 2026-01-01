El grupo de cumbia Corazón Serrano confirmó el retorno del cantante Edu Baluarte durante su espectáculo de Año Nuevo realizado el 31 de diciembre en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. La presentación en vivo marcó oficialmente su reincorporación a la orquesta piurana después de casi dos años.

En medio del concierto, el público fue testigo de la aparición de Baluarte en el escenario, hecho que la agrupación ya había adelantado como una “sorpresa”. Horas después, a través de sus redes sociales, Corazón Serrano publicó: “La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano”, confirmando así el anuncio.

Segunda etapa del cantante en la agrupación

Este regreso representa la segunda etapa del músico en la orquesta de cumbia. Su primera participación, en 2023, fue breve, ya que decidió emprender una carrera como solista en el género urbano. Pese al corto tiempo, su voz y estilo le permitieron ganarse reconocimiento como una de las promesas más jóvenes del grupo.

El artista, de 25 años, se une nuevamente al elenco encabezado por Edwin Guerrero Neira, en un contexto en el que Corazón Serrano prepara nuevas producciones para su calendario musical 2026.

El anuncio generó comentarios positivos entre los seguidores de la agrupación, quienes destacaron la trayectoria musical de Baluarte y celebraron su retorno mediante mensajes en redes sociales. Frases como “Ahora sí se vienen las canciones románticas” o “Bienvenido de nuevo, Edu” reflejaron la buena recepción del público.

Durante su primera etapa en Corazón Serrano, Edu Baluarte se vinculó mediáticamente con algunas de sus compañeras, entre ellas Lesly Águila y Kiara Lozano, debido a su cercanía durante las presentaciones musicales. No obstante, tanto el cantante como las artistas descartaron que existiera una relación sentimental.