La pausa iniciada en el mes de octubre de la emblemática orquesta Agua Marina de Sechura, ha llegado a su fin y se anuncia para este 31 de diciembre un concierto virtual, noticia que emocionó a miles de hinchas y usuarios.

Y es que la agrupación que lideran los hermanos Quiroga Querevalú, tras dos meses de silencio y presencial en los escenarios, quiere agradecer el apoyo incondicional del público, para hacerlos bailar este 31 de diciembre, pensado para unir a la familia cumbiambera despidiendo el año viejo y festejar la celebración del Año Nuevo 2026.

EN YOUTUBE

El anuncio de su presentación virtual se hizo acompañado por un video donde se escucha uno de los grandes éxitos y la orquesta brillando en el escenario bajo fuegos artificiales. “Este 31 de diciembre en youtube, celebramos desde casa” . noticia que ilusionó a los fans de todo el país y del extranjero.

El regreso de Agua Marina se producirá luego de un atentado a balazos cuando actuaba en Chorrillos-Lima, episodio que pudo costar la vida de algunos de sus integrantes y que lo obligó a retirarse temporalmente para la recuperación física y emocional de los músicos, reorganizar la seguridad de la agrupación y replantear su reencuentro con el público.

El lamentable hecho dejó a cuatro integrantes heridos y conmocionó a la industria musical y a sus seguidores, quienes manifestaron su respaldo absoluto en aquel momento crítico.

DESPUÉS DE 2 MESES

“Volveremos cuando sea el momento” , fue lo escribieron el 24 de octubre cuando anunciaron su alejamiento de los escenarios y que esta vez estarán de manera virtual con un repertorio cargado de nostalgia y alegría.

Aquí no podrán faltar sus grandes éxitos que los han encumbrado en los mejor de la cumbia peruana, como: “Paloma del alma mía”, “Tatuaje del alma”, “Tarde en tu vida”, “Tu amor fue una mentira”, “Paloma ajena”, entre otros temas que llegan al corazón de todos.

Será una oportunidad para agradecer el cariño recibido de sus fans, compartir emociones y cerrar este año aciago, con el inconfundible estilo cargado de emociones y sentimiento de ser la orquesta más querida del Perú.