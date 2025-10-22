Luego del atentado registrado durante su presentación en Chorrillos el pasado 8 de octubre, la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina anunció una pausa temporal en sus actividades. La decisión fue confirmada por el vocalista Lucho Granda, quien explicó que la medida responde a la necesidad de priorizar la salud emocional y la seguridad del grupo.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, Granda expresó su preocupación por el incremento de la inseguridad en el país y confirmó que la orquesta no volverá a presentarse en escenarios grandes hasta nuevo aviso.

“No vamos a volver a los escenarios grandes. Simplemente estamos en stand by”, afirmó el cantante.

El artista lamentó profundamente la decisión, pero señaló que se trata de un paso necesario para resguardar al equipo y al público.

“Es triste porque la música es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro motor. Es nuestro alimento diario. En mi caso, que soy una de las voces, es muy triste tener que ausentarnos de los grandes escenarios”, expresó.

Una pausa por seguridad

El atentado del 8 de octubre —en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos— generó alarma y preocupación entre los asistentes y evidenció los riesgos que enfrentan los artistas en los eventos masivos. Aunque las autoridades continúan investigando el hecho, la agrupación decidió tomar medidas preventivas antes de retomar su agenda de presentaciones.

El grupo, fundado en Sechura (Piura) y con más de cuatro décadas de trayectoria, agradeció a su público por los mensajes de apoyo recibidos y pidió comprensión ante la pausa temporal.