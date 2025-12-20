La emblemática agrupación de cumbia Agua Marina de Sechura alista oficialmente su esperado regreso a los escenarios en el año 2026, según confirmaron fuentes cercanas a la popular orquesta.

Tras un periodo de descanso, motivado por el lamentable ataque criminal perpetrado por extorsionadores durante una de sus presentaciones en vivo, los integrantes de Agua Marina han decidido volver con más fuerza y compromiso hacia su público.

La agrupación reafirma así su amor por la música y su firme decisión de seguir llevando alegría a miles de seguidores a nivel nacional e internacional.

REGRESA

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre su retorno y los proyectos que marcarán esta nueva etapa en su exitosa trayectoria.

Hoy, tras un tiempo lejos de los escenarios, se siente la ausencia, donde miles de seguidores extrañan cantar y bailar esos temas que marcaron épocas.

La ilusión por su regreso sigue creciendo, porque verlos nuevamente en vivo significaría revivir emociones, recuerdos y la alegría que solo Agua Marina sabe transmitir desde hace 49 años.