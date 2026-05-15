Ratifican sentencia de 14 años para mecánico por tocamientos indebidos

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la condena de 14 años de prisión efectiva contra Hilario Huallpa A., hallado responsable del delito de actos contra el pudor en perjuicio de una menor de edad perteneciente a su entorno familiar.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron durante los primeros meses de 2019, cuando la niña, de 9 años, permanecía en el taller mecánico bajo el cuidado del sentenciado mientras pasaba sus vacaciones escolares. Aprovechando la cercanía y la confianza familiar, el acusado realizó tocamientos indebidos cuando el local cerraba sus puertas. Tiempo después, la menor contó lo sucedido a su madre.

La decisión confirma la sentencia emitida previamente por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres, integrado por los magistrados Crisley Herrera Claure, Alexandra Carpio Montes y Ángela Flores Flores. El colegiado concluyó que la responsabilidad del acusado quedó acreditada principalmente por el testimonio firme y coherente de la víctima.

Durante la revisión del caso, la Sala también advirtió irregularidades en la actuación de la defensa legal del condenado. Los jueces detectaron que el abogado presentó en su apelación supuestas casaciones de la Corte Suprema y expedientes del Tribunal Constitucional con contenidos inexistentes o ajenos a la realidad, vulnerando los principios de veracidad y buena fe procesal. Por ello, se le impuso una multa equivalente a una Unidad de Referencia Procesal.

Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá abonar una reparación civil de 5 mil soles a favor de la víctima. Asimismo, se confirmó la pérdida de la patria potestad respecto al cuidado de la menor.