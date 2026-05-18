El excandidato presidencial Rafael López Aliaga señaló que no contempla sostener un encuentro con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori en el actual escenario político. Durante una entrevista en el programa Sin Medias Tintas, el exalcalde de Lima explicó que antes de cualquier acercamiento, considera necesario resolver cuestionamientos relacionados con el proceso electoral.

“Nunca. Primero quiero salir de este tema.Primero quiero saber la verdad...”, respondió.

En ese sentido, el líder de Renovación Popular remarcó que cualquier conversación política deberá esperar hasta que se aclaren los cuestionamientos que mantiene sobre las elecciones.

Critica encuentro entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski

López Aliaga también cuestionó la reciente reunión entre Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la segunda vuelta electoral. Además, aseguró que un encuentro con el expresidente sería algo que evitaría en cualquier circunstancia.

“¿Con quién se junta [Keiko Fujimori]?. La última persona con la que yo me reuniría es con PPK”, cuestionó.

¿Qué dijo sobre el Caso Rutas de Lima ?

El exalcalde de Lima también abordó el proceso de discovery impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra la empresa Brookfield en Estados Unidos. En esa línea, indicó que dentro de ese caso figura la participación de Pedro Pablo Kuczynski a través de la empresa Westfield Capital en operaciones vinculadas al proyecto Rutas de Lima.

López Aliaga señaló que estas indagaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en la intermediación de decisiones empresariales. Además, mencionó que el caso involucra a la exalcaldesa Susana Villarán en el contexto de las investigaciones.

El dirigente político anunció que no asumirá un eventual escaño en el Senado pese a la participación de su agrupación en el proceso electoral. Según precisó, su decisión responde a una postura personal respecto a su continuidad en cargos de representación.

Por otro lado, precisó que Renovación Popular sí tendrá presencia en el Parlamento mediante un accesitario. Con ello indicó que la organización política mantendrá representación en el próximo periodo legislativo.