Ayer, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la primera vuelta electoral con lo que ya se sabía: pasan Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Sin embargo, más allá de eso, es lamentable el papel jugado por esta entidad a cargo de Roberto Burneo, quien supuestamente llegó al cargo para lavarle la cara al máximo organismo electoral tras el patético paso de Jorge Salas Arenas, su cuestionado antecesor.

Ha quedado demostrado que entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE hay una especie de mano a mano para determinar quién cumplió un peor rol en la primera vuelta, pues si bien la entidad a cargo, en ese momento, de Piero Corvetto, hizo un pésimo trabajo e impidió la llegada a tiempo del material electoral, lo que pudo haber cambiado al resultado oficial anunciado ayer, el máximo ente electoral no fiscalizó como debía.

Apenas terminada la primera vuelta, el mismo JNE denunció penalmente al jefe de la ONPE y varios funcionarios. Parecía tener claro que hubo irregularidades incluso punibles. Más tarde Burneo admitió que se dejó engañar por Corvetto. Pese a todo, ayer no tuvo el menor reparo en validar todos los resultados salidos de este proceso. Es más, indicó que son inobjetables y que no hay lugar a reclamo. En otras palabras, todo está oleado y sacramentado, cualquier queja… presente su solicitud… nosotros lo llamamos.

¿Y sobre la auditoría con expertos nacionales e internacionales prometida el 2 de mayo último a través de un comunicado? Burneo ha dicho ayer que eso nunca fue ofrecido, y más bien anunció a un grupo de “expertos” que hará una evaluación de los procesos, sí, pero sin afectar los resultados de la primera vuelta. Sería bueno preguntarse ya para qué servirán las conclusiones que arroje el peritaje. Sólo el JNE y quienes defienden su trabajo, entienden esto que parece una tomadura de pelo al ciudadano.

Lamentablemente este proceso electoral lleno de cuestionamientos por donde se mire, es el que nos dará al próximo jefe de Estado y al Congreso con sus dos cámaras. Los señores Corvetto y Burneo son los grandes responsables de haber cubierto de humo negro unos comicios que los peruanos esperábamos pongan fin a una década de crisis política que ha llevado a que tengamos ocho presidentes en diez años. Temo que en los próximos años seguiremos con más de lo mismo.