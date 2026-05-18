La región Arequipa fue declarada en emergencia sanitaria por el brote del sarampión junto a otras regiones como; Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios Apurímac, además, de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Según el Decreto Supremo N° 008-2026-SA, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la emergencia es por 90 días, por lo que el Ministerio de Salud, como el Instituto Nacional de Salud, así como las direcciones o gerencias de salud involucradas tendrán que realizar medidas inmediatas según el plan de acción para la atención de esta emergencia.

Ello involucra campañas de vacunación y medidas de prevención para frenar el contagio, considerando que hay regiones como Puno, Arequipa, Cusco donde los niños son vulnerables al contagio por no cumplir con el esquema de vacunación.

En Arequipa ya se realizan las campañas de vacunación con el fin de cerrar la brecha de niños no protegidos, sin embargo, los adultos que no cuenten con esta inmunización también pueden recibir la inyección hasta los 55 años.

Según la norma, las contrataciones que se realicen al amparo de la emergencia sanitaria deberán destinarse exclusivamente para los fines que establece la misma, bajo responsabilidad. Las gerencias tampoco recibirán mayor presupuesto económico, por lo tanto, usarán el presupuesto que ya cuentan.