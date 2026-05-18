La Unidad Médico Legal de Arequipa enfrenta una situación crítica debido al hacinamiento de su sede principal, la falta de infraestructura adecuada en provincias y la carencia de equipos modernos, problemas que se arrastran desde hace varios años por limitaciones presupuestales. La jefa de la unidad, Fresia Hidalgo, advirtió que se requiere al menos un 50% más del presupuesto actual para mejorar las condiciones del servicio.

Hidalgo señaló que el local donde actualmente opera la morgue fue diseñado para albergar a cerca de 60 personas, pero hoy concentra a alrededor de 170 trabajadores entre médicos, psicólogos, personal administrativo y especialistas. Debido a la falta de espacio, parte del personal tuvo que ser trasladado a un inmueble alquilado y acondicionado para continuar con la atención.

“Los profesionales de clínica, los psicólogos y los médicos están acomodados en un local alquilado al frente que ha tenido que ser adaptado, pero no cumple las condiciones que debería tener. Se necesita mejor ventilación, mejores servicios sanitarios y espacios adecuados para trabajar”, declaró.

La problemática también alcanza a las provincias. Según explicó, en Islay y Castilla no existen salas de necropsia implementadas, situación que obliga a trasladar los cadáveres hasta la ciudad de Arequipa para la realización de los procedimientos forenses correspondientes, lo que toma mayor tiempo.

A ello se suma la antigüedad de los equipos informáticos que utiliza la institución. Según indicó, varias computadoras tienen más de 10 años de funcionamiento, situación que retrasa los procesos periciales y administrativos. Aunque se viene gestionando la renovación de algunos equipos especializados, todavía existen limitaciones para garantizar un trabajo eficiente.

La jefa de la Unidad Médico Legal también informó que el área de análisis de ADN atraviesa un proceso de mejora de equipamiento, por lo que actualmente no se realizan pruebas de manera regular. Precisó que las muestras continúan siendo recolectadas, pero deberán ser procesadas posteriormente una vez culminada la implementación técnica.

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